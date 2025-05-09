Таку ракету було випробувано за новою технологією.

Відділ озброєнь Центру повітряних бойових дій ВМС США (NAWCWD) випробував ракету з прямотоковим повітряно-реактивним двигуном, яка може збільшити дальність атаки і швидкість винищувачів. Про це пише Interesting Engineering.

"Випробування також включало використання системи управління вогнем на безпілотній машині-мішені BQM-34 для бойових стрільб, що демонструє прогрес у розвитку високошвидкісних і далекобійних озброєнь. Запуск ракети з безпілотного транспортного засобу може дозволити бійцям безпечно уражати цілі з більших відстаней", - йдеться у повідомленні NAWCWD.

Як зазначила директор з продуктів відділу передових концепцій, прототипування та експериментів NAWCWD Еббі Горнінг, нова успішна інтеграція показує ключові аспекти їхньої розробки та наближає їх до створення передової силової установки, завдяки чому винищувачі будуть мати більшу дальність та швидкість польоту.

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"Ми не просто переглядаємо стару ідею, ми вдосконалюємо і модернізуємо її, щоб вона відповідала сучасним завданням", - зауважила вона.

Технологія твердопаливних реактивних двигунів Ramjet

Така технологія (NAWCWD) є не новою, але вона пов'язана з сучасним полем бою. Зазначається, що останнє випробування покращило конструкцію ракети, яка спрямована на удосконалення дальності і точності наведення для майбутніх місій ВМС.

Така технологія спрощує ракетний двигун, усуваючи складнощі, які має рідинний паливний реактивний двигун. Завдяки чому вага значно зменшується, що дозволяє ракетам нести більше корисного навантаження та долати більші відстані з підвищеною маневреністю.

"SFIRR пропонує баланс доступності, надійності і продуктивності, пристосований до оперативних потреб ВМС", - додала Горнінг.

Водночас заступник директора з питань енергетики NAWCWD Ефраїм Вошберн наголосив:

"Ми їздимо на автомобілях з початку 1900-х років, але це не означає, що ми перестали їх удосконалювати. У 1970-х і 1980-х роках у твердопаливні реактивні двигуни вкладалися значні кошти, але сьогодні ми робимо їх сучасним рушієм для автопарку".

У деяких звітах йдеться про те, що реактивні двигуни створюють тягу лише тоді, коли апарат рухається. Зазначається, що реактивні двигуни не можуть створювати тягу, коли двигун нерухомий.

"Оскільки реактивний двигун не може створювати статичну тягу, то для розгону ракети до швидкості, на якій вона почне створювати тягу, необхідно використовувати якусь іншу силову установку. Згідно з деякими попередніми експериментами, чим вища швидкість транспортного засобу, тим краще працює реактивний двигун, поки аеродинамічні втрати не стають домінуючим фактором", - підсумували в Interesting Engineering.

Американська зброя - останні новини

Як писав УНІАН, раніше у США створили для F-16 новітню систему РЕБ. За словами експертів, протягом тестувань система працювала проти "високоточних моделей складних сучасних радіочастотних загроз в експлуатаційних умовах", а також змогла знайти та протидіяти всьому спектру загроз й забезпечила повний захист.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава може отримати американські ЗРК за ресурсною угодою. Зокрема йдеться про постачання американських систем ППО.

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