Після місяців суперечок у західних столицях минулий вечір приніс великий прорив.

Зміна позиції Франції та Німеччини щодо можливості використання Україною західної зброї по об'єктах на території Російської Федерації може мати значні наслідки. Про це пише Financial Times.

Видання нагадує, що цього тижня президент України Володимир Зеленський приїхав до Європи, шукаючи як більше західної зброї, так і дозвіл використовувати її, як йому заманеться.

"Він буде приємно задоволений результатом. Після більше ніж двох років війни Україна відстає за озброєнням і чисельністю на лінії фронту, де зростає тиск, оскільки Росія використовує свої переважаючі можливості. Українські міста також потерпають від щоденних бомбардувань, щотижня гинуть десятки мирних жителів", - пише ЗМІ. Відео дня

Автори зазначають, що після місяців суперечок у західних столицях, які забороняли Україні використовувати свою зброю для ударів у відповідь по цілях у Росії, минулий вечір приніс великий прорив, оскільки президент Франції Еммануель Макрон піддався проханню Зеленського, а канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив свою згоду.

"Як пояснити Україні, що потрібно захищати свої міста, ... але що вони не мають права атакувати туди, звідки летять ракети? Це ніби ми говоримо їм: "Ми даємо вам зброю, але ви не можете використовувати її, щоб захистити себе", - сказав Макрон.

У свою чергу Шольц, який був одним із найбільш стриманих західних лідерів у цьому питанні, сказав, що Україна має повне право "згідно з міжнародним правом" вражати цілі в Росії, щоб захистити себе.

"Зміна позиції двох найбільших військових держав ЄС може мати значні наслідки. Основна частина ракет і бомб, що потрапляють в Україну, запускається з пускових пунктів у Росії або скидається з літаків у російському повітряному просторі", - йдеться у матеріалі.

Удари України по території РФ західною зброєю - останні новини

Напередодні Президент Франції Еммануель Макрон підтримав постачання Україні далекобійної зброї для ударів по РФ.

За його словами, Києву має бути дозволено нейтралізувати військові об'єкти, з яких було випущено ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких було атаковано Україну.

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