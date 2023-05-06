Зокрема, було збито чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та один ударний дрон типу "Ланцет".

Засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України за добу знищено п'ять безпілотних літальних апаратів російських загарбників. Про це йдеться в оприлюдненому у Telegram коментарі командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука.

Олещук заявив, що ворог активізував роботу безпілотних літальних апаратів різних типів по всій лінії фронту.

"Протягом дня 6-го травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено п’ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу "Ланцет"", - повідомив Олещук.

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Скільки російських дронів збито - дані Генштабу

Сьогодні у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що впродовж цієї доби українськими захисниками було знищено 4 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 2 розвідувальних дрони.

Станом на ранок суботи кількість збитих російських БПЛА сягнула 2554 одиниці, з них 14 - за попередню добу.

Війна новини 6 травня - головне

Російські окупанти продовжили штурмувати найбільшими силами Бахмут і Мар'їнку, здійснивши на цій ділянці понад 30 атак.

На Лиманському напрямку РФ здійснювала пошук слабких місць в українській обороні. Загарбники вели наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного, але успіху не мали.

Водночас на півдні РФ веде оборону. При цьому терористи продовжують тероризувати цивільних прифронтових населених пунктів артилерійськими обстрілами.

Напередодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що готовий передати позиції "вагнерівців" у Бахмуті бійцям глави Чечні Рамзана Кадирова. Однак у Збройних силах України його слова спростовують і називають "блефом". ЗСУ все ще утримують частину Бахмута.

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