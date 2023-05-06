Українські воїни, зокрема, вдарили по зенітно-ракетному комплексу супротивників, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони України за поточну добу завдали нових нищівних ударів по позиціям російських загарбників і знищили 6 безпілотників, з яких 4 - дрони типу Shahed-136/131.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, опублікованій у суботу, 6 травня. "Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу", - сказано у зведенні.

При цьому, впродовж цієї доби українськими захисниками було знищено 4 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed-136/131 та 2 розвідувальних дрони.

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Крім того, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Окремо сказано, що протягом цієї доби російські окупанти завдали 6 ракетних ударів, зокрема, по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Ще російська армія завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Війна Росії та України - що треба знати про ворожі втрати

Як повідомляв УНІАН, українські військові за минулу добу, 5 травня, ліквідували ще 560 російських загарбників. Учора було знищено 7 ворожих танків і по 14 одиниць броньованих машин, артилерії та безпілотників.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 193 тисяч 770 осіб. Крім того, знищено, у тому числі 2 554 дронів супротивника оперативно-тактичного рівня.

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