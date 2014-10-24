В Японії оголошена тривога через активність вулкана біля АЕС

Про це повідомляє INSIDER с посиланням на ВВС.

Метеорологи попереджають про можливість викидів пари і вулканічного газу, а також падіння великих каменів в радіусі одного кілометра від гори.

Читайте такожВ Японії продовжують пошуки жертв виверження вулкана Онтаке

В кінці вересня в результаті виверження вулкана Онтаке загинули 57 людей. Це виверження вулкана стало найсильнішим у Японії за останні 90 років.

Вулканічний попіл заподіяв незручності і авіапасажирам. Через виверження Онтаке міжнародний аеропорт Наріта в Токіо скасував кілька рейсів до Австралії на два дні.