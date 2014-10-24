В Японії оголошена тривога через активність вулкана біля АЕС
09:36, 24 жовтня 2014Світ
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Метеорологічне управління Японії оголосило тривогу у зв'язку з можливістю активізації вулкана на горі Іо острова Кюсю, який знаходиться в 64 км від атомної електростанції.
REUTERS
Про це повідомляє INSIDER с посиланням на ВВС.
Метеорологи попереджають про можливість викидів пари і вулканічного газу, а також падіння великих каменів в радіусі одного кілометра від гори.
Читайте такожВ Японії продовжують пошуки жертв виверження вулкана Онтаке
В кінці вересня в результаті виверження вулкана Онтаке загинули 57 людей. Це виверження вулкана стало найсильнішим у Японії за останні 90 років.
Вулканічний попіл заподіяв незручності і авіапасажирам. Через виверження Онтаке міжнародний аеропорт Наріта в Токіо скасував кілька рейсів до Австралії на два дні.
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