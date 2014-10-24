На шляху літака, що розбився у Внуково, було дві снігоприбиральних машини

Про це повідомляє Коммерсантъ.

Одна з них промайнула перед самим носом лайнера, другу Falcon зачепив крилом на зльоті. Водія цієї машини вчора суд заарештував.

Міждержавний авіакомітет (МАК) вже відзвітував про перші висновки експертів, які закінчили польовий етап свого розслідування, а також в присутності фахівців з Франції вивчили записи бортових самописців. За словами керівника спецкомісії відомства Олексія Морозова, на той момент, коли диспетчери дали дозвіл екіпажу Falcon на зліт, злітно-посадкова смуга (ЗПС) була вільна. Але вже через 10 секунд системою контролю і огляду льотного поля диспетчерського пункту було зафіксовано рух снігоочисника по лівій межі ЗПС у бік так званої хрестовини. Самі диспетчери вчора називали появу машини на ЗПС "несанкціонованим вторгненням", за яке їх колеги не повинні нести відповідальність, так як фактично вже зробити нічого не могли.

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"Через 14 секунд після початку руху літака екіпаж побачив предмет, який був ідентифікований як машина, що перетинає дорогу",- пояснив Олексій Морозов, підкресливши, що екіпаж це бачив, але це не викликало у нього побоювань, і літак продовжив рух. "Ще приблизно через 14 секунд відбулося зіткнення літака зі снігоочисником. Екіпаж побачив снігоочисник безпосередньо перед зіткненням",- підсумував голова комісії.

Джерело, близьке до розслідування, фактично підтвердив слова представників МАК, пояснивши, що, за його даними, диспетчери знали - на смузі N2 працюють снігоприбиральні машини, виконуючи сушку смуг і руліжних доріжок. Оператори двох машин виявили недалеко від ЗПС, що пересікається із смугою, на якій знаходився Falcon, кілька непрацюючих сигнальних ліхтарів. Знаючи, що в кінці цієї ЗПС перебували електрики, водії, які працювали в парі, вирішили відвезти їм поламану освітлювальну техніку. Повертаючись назад, вони перетнули ЗПС N1, на якій почав розгін Falcon.

Таким чином, МАК вже встановив обставини катастрофи, а її безпосередніх винуватців належить визначити СКР і суду.