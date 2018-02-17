Розслідування про втручання Росії в американські вибори продовжиться - ЗМІ

Крім того, президенту США Дональду Трампу можуть пред'явити звинувачення за перешкоджання слідству.

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер продовжує розслідувати можливе втручання Росії в американські вибори президента в 2016 році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнане джерело, передає Дождь.

Напередодні Мін'юст США пред'явив звинувачення 13 громадянам Росії і трьом організаціям у справі про російський слід у президентських виборах.

За словами джерела, винесений обвинувальний висновок необхідно розглядати як "невелику частину комплексного розслідування".

Читайте такожТрамп прокоментував звинувачення проти 13 росіян у втручанні в американські вибори

"Все ще не виключається, що Мюллер пред'явить звинувачення в рамках цієї справи комусь із американців за свідоме надання допомоги Росії", - заявив співрозмовник видання.

Крім того, президенту США Дональду Трампу можуть пред'явити звинувачення за перешкоджання слідству.

Як зазначає джерело, офіційне пред'явлення звинувачення російській стороні також є "спробою Мюллера попередити [громадян США] про можливості Росії" на тлі наближення парламентських виборів в США, які відбудуться в цьому році.

Як повідомляв УНІАН, раніше Офіс спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у президентські вибори в США, повідомив про висунення звинувачення 13 громадянам Росії в імовірному втручанні в президентські вибори у США 2016 року.

В обвинуваченні вказано імена Євгена Пригожина (його називають "кухарем Путіна"), Михайла Бистрова, Михайла Бурчика (відомого також як Михайло Абрамов), Олександри Крилової, Анни Богачової, Сергія Полозова, Марії Бовди (відомої також як Марія Бєляєва), Роберта Бовди, Вадима Подкопаєва, Глеба Васильченко, Ірини Кавєрзіної, Володимира Венкова та Джейхуна Насими Огли (відомого ще як Асланов).

Також значаться компанії «Агентство інтернет-досліджень», «Конкорд-менеджмент» та «Конкорд-кейтеринг».