Діючий президент Бразилії перемогла на президентських виборах
02:36, 27 жовтня 2014Світ
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Діючий президент Бразилії Ділма Руссефф перемогла на президентських виборах із 51,45% голосів.
REUTERS
Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Uol.
Суперник Руссефф у другому турі, представник соціал-демократів Аесіу Невіс, набрав 48,55% голосів виборців.
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Раніше повідомлялося, що кандидат від опозиції Невіс випереджає діючого президента в боротьбі за президентське крісло. Соцопитування, проведене компанією Sensus, показувало, що в другому турі президентських виборів 26 жовтня за Невіса готові віддати голоси 54,6% виборців, а за Руссефф - 45,4%.
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