Діючий президент Бразилії перемогла на президентських виборах

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Uol.

Суперник Руссефф у другому турі, представник соціал-демократів Аесіу Невіс, набрав 48,55% голосів виборців.

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Раніше повідомлялося, що кандидат від опозиції Невіс випереджає діючого президента в боротьбі за президентське крісло. Соцопитування, проведене компанією Sensus, показувало, що в другому турі президентських виборів 26 жовтня за Невіса готові віддати голоси 54,6% виборців, а за Руссефф - 45,4%.