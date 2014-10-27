В НАТО запропонували розробити для України «План Маршалла»
Голова спостережної місії Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкневічене пропонує західним країнам розробити новий "План Маршалла" для підтримки України на шляху європейських реформ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні сказала на прес-конференції в Києві.
Зокрема, Юкневічене висловила впевненість, що західні країни мають підтримати Україну на євроінтеграційному шляху.
"Нам необхідно розробити щось на кшталт нового "Плану Маршалла" для того, щоб допомогти Україні", - сказала Юкневічене.
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При цьому вона висловила думку, що на сьогоднішній день політична воля повинна бути з обох боків - як з українського, так і з іншої частини Європи, бо "політична історія за останні 50 років дуже серйозно відрізнялася". Разом з тим, вона переконана, що Україна отримала унікальну можливість позбутися радянського минулого.
Юкневічене пояснила, що Україна отримала шанс досягти успіху в реалізації проєвропейських реформ, які сприятимуть зближенню України із західною Європою.