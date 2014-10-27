В НАТО запропонували розробити для України «План Маршалла»

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні сказала на прес-конференції в Києві.

Зокрема, Юкневічене висловила впевненість, що західні країни мають підтримати Україну на євроінтеграційному шляху.

"Нам необхідно розробити щось на кшталт нового "Плану Маршалла" для того, щоб допомогти Україні", - сказала Юкневічене.

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При цьому вона висловила думку, що на сьогоднішній день політична воля повинна бути з обох боків - як з українського, так і з іншої частини Європи, бо "політична історія за останні 50 років дуже серйозно відрізнялася". Разом з тим, вона переконана, що Україна отримала унікальну можливість позбутися радянського минулого.

Юкневічене пояснила, що Україна отримала шанс досягти успіху в реалізації проєвропейських реформ, які сприятимуть зближенню України із західною Європою.