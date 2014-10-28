На британського прем'єра на вулиці напав перехожий

При цьому охорона прем'єра "прогавила" бігуна, який наблизився до Кемерона. Британські ЗМІ вже назвали цей випадок "вкрай серйозним порушенням правил безпеки при охороні першої особи". Скотленд-Ярд пообіцяв негайно розслідувати цю подію, повідомляє Российская газета з посиланням на dailymail.co.uk.

Прем'єр-міністр був у відрядженні в Лідсі, де представляв запропонований урядом план розвитку високошвидкісної залізничної лінії на півночі країни. Як тільки він вийшов з міської ради, до нього підбіг перехожий і штовхнув його, охорона прем'єра спокійно спостерігала за цим.

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Голова лондонської поліції, комісар сер Бернард Хоган-Хау наказав негайно провести розслідування того, яким чином сторонній людині було дозволено підійти так близько до прем'єра.

Як зазначають місцеві ЗМІ, лише завдяки своїй реакції прем'єр Великобританії встиг ухилитися від чоловіка, який мчав на нього.

Поліція заарештувала 28-річного молодика, підозрюваного в нападі на прем'єра. Але потім поліція розповсюдила повідомлення, що бігун просто опинився не в тому місці, не в той час", не маючи ніякого злого умислу стосовно Кемерона.

Член консервативної партії Британії Марк Прітчард наполягає на розслідуванні цього інциденту.

"Офіцери, що зустріли опір, є одними з кращих в світі, але що сталося б, якби протестуючий був би з ножем в руках", - сказав політик.

Колишній співробітник королівської охорони Стів Парк заявив, що помилкою охоронців було те, що вони зосередилися на прем'єр-міністрі, а не дивилися по периметру на потенційних нападників.

"Це дуже істотне порушення правил безпеки. У зловмисника з'явилася можливість дістатися до прем'єр-міністра. Я не пам'ятаю, щоб таке відбувалося раніше", - заявив офіцер.