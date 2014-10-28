США готові продовжувати співпрацю з українською владою

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного департаменту США.

"Сполучені Штати згодні з попередньою оцінкою ОБСЄ, з якою погодилися інші міжнародні спостерігачі, що ці вибори пройшли відповідно до міжнародних зобов'язань України", - сказав Керрі.

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Він додав, що голосування 26 жовтня характеризувалося загальною відсутністю насильства, дотриманням встановлених процедур і нижчим рівнем виборчих порушень, ніж у попередні роки.

Керрі також зазначив, що Сполучені Штати готові продовжувати співпрацю з Президентом України, новим урядом і Верховною Радою в просуванні реформ і боротьби з корупцією, проведення мирного врегулювання конфлікту на сході і протистоянні окупації Криму.