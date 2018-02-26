В Естонії на металургійному підприємстві загинув українець

Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни, і загинув.

На металургійному підприємстві в місті Тюрі (Естонія) стався нещасний випадок, в результаті якого загинув 45-річний громадянин України.

"Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни, і загинув", - повідомляє видання Postimees, передає 112.ua.

Читайте такожЗМІ Польщі назвали українців одним з головних рушіїв економікиХоча на місце події поспішили як медики, так і рятувальники, шансів врятувати життя чоловіка не було. Працівники підприємства вважають, що нещасний випадок міг статися вчора вдень.

Прес-секретар Департаменту поліції і прикордонної охорони Вікторія Корпан повідомила, що причину смерті чоловіка з'ясує розтин, хоча "немає підстав вважати, що смерть настала в результаті злочину". У зв'язку з інцидентом розпочато розслідування.