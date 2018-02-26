Секс-мисливицю на російських олігархів Настю Рибку затримали в Таїланді

Настя Рибка затримана в курортному Паттайї разом з Алексом Леслі.

Серед затриманих у Таїланді секс-інструкторів з РФ виявилися Олександр Кирилов і Анастасія Вашукевич, більш відомі під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка.

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Росіяни знаходяться в поліцейській дільниці.

Раніше повідомлялося, що поліція Таїланду затримала десять росіян, які незаконно проводили секс-тренінг в курортному місті Паттайя.