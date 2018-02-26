Секс-мисливицю на російських олігархів Настю Рибку затримали в Таїланді
09:42, 26 лютого 2018Світ
2702 0
Настя Рибка затримана в курортному Паттайї разом з Алексом Леслі.
Рибка затримана в Таїланді / instagram.com/nastya_rybka
Серед затриманих у Таїланді секс-інструкторів з РФ виявилися Олександр Кирилов і Анастасія Вашукевич, більш відомі під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка.
Читайте такожНавальний видалив з сайту розслідування про Дерипасці і повії Рибці
Росіяни знаходяться в поліцейській дільниці.
Раніше повідомлялося, що поліція Таїланду затримала десять росіян, які незаконно проводили секс-тренінг в курортному місті Паттайя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter