Сенатори США проситимуть Обаму надати Україні зброю

Про це сенатор заявив на прес-конференції в Києві. «Ви (журналіст - УНІАН) говорите про точну зброю. Я не хотів би говорити, яка це зброя. Я мав розмову з міністром оборони і попросив його надати конкретний перелік того озброєння, яке потрібно, щоб протистояти існуючим викликам. Я отримав цей перелік для сенатського комітету по озброєнню. Рішення про надання зброї не потрібно проводити через Сенат чи Конгрес. Це - озброєння для захисту, і його можна надавати без прийняття додаткових законів. Це може зробити президент, і ми переконуватимемо його прийняти таке рішення», - сказав Джеймс Інхоф.

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«У нас 12 листопада розпочнеться сесія, і якщо Барак Обама до того часу не прийме рішення про надання Україні зброї, то ми через наш комітет робитимемо все, щоб він прийняв відповідне рішення. Це може зайняти або 4-5 днів, або два з половиною тижні. Все залежатиме, чи виявить ініціативу президент США», - зазначив Джеймс Інхоф.

Також він висловив переконання, що Барак Обама не відмовить у допомозі Україні зброєю, не дивлячись на те, що раніше відмовляв у цьому: "Часи змінюються, і люди змінюються. Ми відчуваємо, що у нас є підтримка для України в США".