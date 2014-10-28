Сенатори США проситимуть Обаму надати Україні зброю
Сенатор Джеймс Інхоф (республіканець, штат Оклахома) сподівається, що президент США Барак Обама прийме рішення про надання Україні зброї.
Про це сенатор заявив на прес-конференції в Києві. «Ви (журналіст - УНІАН) говорите про точну зброю. Я не хотів би говорити, яка це зброя. Я мав розмову з міністром оборони і попросив його надати конкретний перелік того озброєння, яке потрібно, щоб протистояти існуючим викликам. Я отримав цей перелік для сенатського комітету по озброєнню. Рішення про надання зброї не потрібно проводити через Сенат чи Конгрес. Це - озброєння для захисту, і його можна надавати без прийняття додаткових законів. Це може зробити президент, і ми переконуватимемо його прийняти таке рішення», - сказав Джеймс Інхоф.
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«У нас 12 листопада розпочнеться сесія, і якщо Барак Обама до того часу не прийме рішення про надання Україні зброї, то ми через наш комітет робитимемо все, щоб він прийняв відповідне рішення. Це може зайняти або 4-5 днів, або два з половиною тижні. Все залежатиме, чи виявить ініціативу президент США», - зазначив Джеймс Інхоф.
Також він висловив переконання, що Барак Обама не відмовить у допомозі Україні зброєю, не дивлячись на те, що раніше відмовляв у цьому: "Часи змінюються, і люди змінюються. Ми відчуваємо, що у нас є підтримка для України в США".