Автомобіль з президентом Польщі знову потрапив у ДТП

В результаті інциденту ніхто не постраждав, Анджей Дуда продовжив свою поїздку на іншому авто.

Автомобіль президента Польщі Анджея Дуди потрапив у ДТП в Кракові.

Як повідомляє RMF 24, лімузин президента наїхав на відбійник між автодорогою і трамвайними коліями. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Після інциденту Дуда пересів в інший автомобіль і продовжив свій шлях до міста Бохня.

Нагадаємо, в березні 2016 року автомобіль Анджея Дуди також потрапив у ДТП. В мережі були опубліковані фотографії розбитого BMW, в якому на момент дорожньо-транспортної пригоди перебував президент Польщі.

Як з'ясувалося, у машини, яка їхала з великою швидкістю, тріснуло заднє колесо.