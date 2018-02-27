Автомобіль з президентом Польщі знову потрапив у ДТП
17:15, 27 лютого 2018Світ
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В результаті інциденту ніхто не постраждав, Анджей Дуда продовжив свою поїздку на іншому авто.
Лімузин президента Польщі наїхав на бетонний відбійник / Józef Polewka, RMF FM
Автомобіль президента Польщі Анджея Дуди потрапив у ДТП в Кракові.
Як повідомляє RMF 24, лімузин президента наїхав на відбійник між автодорогою і трамвайними коліями. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Президент Польши попал в ДТП в Кракове
Після інциденту Дуда пересів в інший автомобіль і продовжив свій шлях до міста Бохня.
Нагадаємо, в березні 2016 року автомобіль Анджея Дуди також потрапив у ДТП. В мережі були опубліковані фотографії розбитого BMW, в якому на момент дорожньо-транспортної пригоди перебував президент Польщі.
Як з'ясувалося, у машини, яка їхала з великою швидкістю, тріснуло заднє колесо.
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