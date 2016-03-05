З’явилося фото та відео ДТП за участю президента Польщі

У мережі опубліковано світлини та відео розбитого BMW, у якому на момент дорожньо-транспортної пригоди знаходився президент Польщі Анджей Дуда.

Як з'ясувалося, у машини, що їхала з великою швидкістю, тріснуло заднє колесо. Некерований автомобіль вилетів на узбіччя, передає Gazeta.ua.

ДТП сталося на шосе на південному заході країни. Водій уникнув зіткнення з іншими авто та огорожею. Жертв і постраждалих немає.

Після аварії Дуда пересів в іншу машину свого кортежу.

Зараз поліція та Служба охорони президента проводять перевірку.

Момент ДТП зафіксували відеореєстратори автомобілів, що у той момент проїжджали шосе.