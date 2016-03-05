З’явилося фото та відео ДТП за участю президента Польщі
10:40, 05 березня 2016Світ
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У машини, що їхала з великою швидкістю, тріснуло заднє колесо.
ДТП сталося на шосе на південному заході країни
У мережі опубліковано світлини та відео розбитого BMW, у якому на момент дорожньо-транспортної пригоди знаходився президент Польщі Анджей Дуда.
Як з'ясувалося, у машини, що їхала з великою швидкістю, тріснуло заднє колесо. Некерований автомобіль вилетів на узбіччя, передає Gazeta.ua.
Після аварії Дуда пересів в іншу машину свого кортежу
ДТП сталося на шосе на південному заході країни. Водій уникнув зіткнення з іншими авто та огорожею. Жертв і постраждалих немає.
Після аварії Дуда пересів в іншу машину свого кортежу.
Зараз поліція та Служба охорони президента проводять перевірку
Зараз поліція та Служба охорони президента проводять перевірку.
Момент ДТП зафіксували відеореєстратори автомобілів, що у той момент проїжджали шосе.
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