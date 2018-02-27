Російський мільярдер не зміг засудити швейцарську газету за статтю про його посвідку на проживання

Суд вважає, що Абрамович «як мільярдер і один із найбагатших людей у світі повинен відповідати на більшу кількість запитань, ніж звичайна людина».

Федеральний суд Швейцарії не задовольнив позов російського мільярдера Романа Абрамовича з вимогою зобов'язати місцеві ЗМІ видалити інформацію про його намагання отримати посвідку на проживання в країні.

У рішенні суду йдеться, що Абрамович «не розуміє», що суд не є цензурним органом і не може забороняти окремі заяви, повідомляє Дождь з посиланням на SonntagsZeitung.

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Суддя підкреслив, що «свобода ЗМІ є одним з ключових факторів свободи слова, вона виконує функцію зв'язку між державою та суспільством і забезпечує контроль над владою». Крім того, суд вирішив, що Абрамович «як мільярдер і один із найбагатших людей у світі повинен відповідати на більшу кількість запитань, ніж звичайна людина».

Швейцарський суд також зобов'язав Абрамовича виплатити п'ять тисяч швейцарських франків в рахунок погашення судових витрат. Юристи вважають це рішення незвичним, тому що процес між SonntagsZeitung і Абрамовичем триває. Поки не було прийнято рішення про те, чи може газета опублікувати деталі прохання Абрамовича про посвідку на проживання.

Раніше SonntagsZeitung повідомляла про те, що Абрамович хотів отримав посвідку на проживання в Швейцарії. Він планував оселитися на гірськолижному курорті Верб'є, але відкликав заяву.

Суд Цюріха заборонив SonntagsZeitung повідомляти подробиці про причини, за якими бізнесмен прийняв це рішення. Після виходу скороченій версії матеріалу бізнесмен зажадав видалити й іншу інформацію про нього.