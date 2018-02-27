Українські льотчики продовжать навчання у Королівському коледжі ВПС Британії

Делегація Повітряних сил Збройних сил України здійснить візит до авіабаз Королівських ВПС Великої Британії у 2018 році для вивчення системи льотної підготовки.

Начальник Генерального штабу Віктор Муженко та командувач Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії сер Стефан Хілльєр обговорили перспективи продовження підготовки українських льотчиків у Королівському коледжі ВПС.

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Як йдеться на сайті Міністерства оборони України, про це йшлося на зустрічі Муженка з командувачем Королівських ВПС Британії.

"Ми особливо зацікавленні в організації курсів виживання для льотного складу у рамках навчально-тренувальної місії «ORBITAL», - наголосив Муженко.

Також у ході зустрічі сторони обговорили перспективи підготовки українських льотчиків у Королівському коледжі ВПС Великобританії.

"Практика навчання українських курсантів у наших військових навчальних закладах буде продовжена й у 2018 році", - зазначив Хілльєр.

Окрім цього, обговорювалося питання матеріально-технічної та дорадчої допомоги для оснащення Центру бойового застосування авіації Повітряних сил ЗСУ та комплексної модернізації окремих аеродромів.

Сторонами була відзначена важливість двостороннього співробітництва між повітряними силами обох держав, підтвердженням чого буде візит делегації Повітряних Сил ЗСУ до авіабаз Королівських ВПС Великої Британії у 2018 році для вивчення системи льотної підготовки.