Держдеп США: через дії Росії у Сирії гинуть мирні жителі

Науерт знаходить іронічним те, що Росія закликає до створення "гуманітарного коридору".

Підтримка Москвою президента Башара Асада показує, що Росія не дотримується режиму припинення вогню в Сирії. Про це у ході брифінгу повідомила офіційний представник Держдепу Хезер Науерт.

Читайте такожРосія грає в Сирії роль палія і пожежника - американський генерал"Я б відзначила, що Росія підтримала припинення вогню [проголосувавши за резолюцію про гуманітарну паузі в Сирії]. Але, очевидно, Росія не дотримується режиму припинення вогню, тому що продовжує спонсорувати і підтримувати уряд Башара Асада", - сказала представник, передає РБК.

Науерт додала, що через дії Росії гинуть мирні жителі регіону. "Я знаходжу іронічним те, що Росія закликає до створення "гуманітарного коридору", "гуманітарної зони", - сказала вона.

Радбез ООН 24 лютого одноголосно прийняв резолюцію про введення перемир'я терміном на 30 днів у Сирії. Представники терористичних угруповань не беруть участь у перемир'ї. Пізніше російський Центр по примиренню ворогуючих сторін в Сирії повідомив, що терористи зірвали проведення першої гуманітарної паузи в передмісті Дамаска - Східної Гути.