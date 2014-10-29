Число жертв Еболи перевищила 5 тисяч

Він зазначив, що різке зростання числа тих, що заразилися, про яких ВООЗ повідомляє сьогодні, пов'язане з отриманням оновлених даних, а не з виявленням нових випадків.

За його словами, поширення хвороби в Ліберії поступово сповільнюється. Раніше ВООЗ заявила про припинення епідемії лихоманки в Нігерії, Сенегалі.

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Так, ізоляція інфікованих Еболою пацієнтів до того, як хвороба розвинеться до останньої стадії, допоможе ефективно впоратися з епідемією в Ліберії. Такі результати дослідження, опублікованого в виданні Annals of Internal Medicine, передає MedNovelty. Ліберія постраждала більше інших держав: за минулі три місяці там зафіксовано понад 3500 випадків інфікування та понад 2 тис. смертей, повідомляє Росбалт.

Вчені з'ясували, що ризик зараження Еболою залежить від величини вірусного навантаження в окремого пацієнта, а також від числа людей, з якими заражений контактує. Диференціація між тими, хто залишилися в живих і померлими важлива, оскільки живі зазвичай досягають пікового вірусного навантаження приблизно через 4 дні після розвитку симптомів, а потім вірусне навантаження спадає.

У тих, що залишилися в живих, як з'ясувалося, за час інфікування була 32-відсоткова ймовірність заразити як мінімум одну людину. У загиблих вірусне навантаження в 100 разів вище, ніж у тих, що вижили, причому це навантаження не знижується і після піку. У таких випадках ймовірність зараження Еболою іншої людини становить 67%.