Групі Die Antwoord не дозволили виступити у Мінську: владі не сподобався «рівень» музикантів

Організатори двічі подавали заявку на проведення концерту у білоруській столиці.

Мінський міський виконавчий комітет відмовився видати гастрольне посвідчення організаторам концерту південноафриканської групи Die Antwoord, відомій у всьому світі своїми епатажними образами.

Читайте такожВитівка фаната ледь не коштувала Елтону Джону вибитих зубів (відео)Як повідомляє видання Onliner, в офіційній відповіді ідеологів Мінміськвиконкому вказано, що у видачі гастрольного посвідчення відмовлено на підставі пункту 1.3 статті 2015 Кодексу про культуру.

Згідно з цим пунктом, підставою для скасування заходу став «висновок художньої ради з культурно-видовищних заходів щодо низького рівня виконань, передбачених програмою культурно-видовищного заходу».

Повідомляється, що організатори двічі подавали заявку на проведення концерту. В першому випадку було вказано вікове обмеження «16+», але в головному управлінні ідеології, культури та у справах молоді Мінміськвиконкому відмовили у видачі гастрольного посвідчення. Після цього заявка була подана із зазначенням вікового обмеження «18+» — ця спроба теж не увінчалася успіхом.

Зазначимо, що Die Antwoord повинні виступити в Києві 6 серпня, захід має вікове обмеження «16+». Менеджмент музикантів, тим часом, стверджує, що концерт в Білорусі не скасовано - Мінськ залишається в списку гастрольних міст.

Хіп-хоп група Die Antwoord була утворена у 2008 році в Кейптауні. Колектив прославився завдяки ексцентричній манері виконання та яскравим музичним кліпам, які швидко ставали популярними на Youtube.

Нагадаємо, раніше російського музиканта Антона Кузнєцова, який виступає під псевдонімом Антоха МС, не впустили на територію України.