У столиці африканської держави стались одразу кілька терористичних атак (відео)

Бойовики напали на посольство Франції в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу.

У столиці африканської держави стались одразу кілька атак.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Цілями нападників стала військова штаб-квартира та посольство Франції. За даними ЗМІ, невідомі також відкрили вогонь поблизу офісів прем'єр-міністра та ООН.

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Свідки розповідають - біля французької амбасади п'ятеро озброєних людей вибігли з машини та почали стріляти. Поліція встановлює, чи є загиблі та поранені.