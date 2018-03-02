У столиці африканської держави стались одразу кілька терористичних атак (відео)
19:17, 02 березня 2018Світ
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Бойовики напали на посольство Франції в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу.
У столиці африканської держави стались одразу кілька атак.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Цілями нападників стала військова штаб-квартира та посольство Франції. За даними ЗМІ, невідомі також відкрили вогонь поблизу офісів прем'єр-міністра та ООН.
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Свідки розповідають - біля французької амбасади п'ятеро озброєних людей вибігли з машини та почали стріляти. Поліція встановлює, чи є загиблі та поранені.
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