Перед Білим домом застрелився чоловік - поліція США

За попередніми даними, чоловік вистрілив у себе сам, інших постраждалих внаслідок інциденту немає.

Один чоловік застрелився перед будівлею Білого дому, повідомило джерело в правоохоронних органах США.

Як передає CNN, в даний час поліція встановлює особу людини, яка нібито завдала собі поранення біля огорожі Білого дому. За попередніми даними, внаслідок інциденту більше ніхто не постраждав.

Уточнюється, що під час інциденту в будівлі адміністрації президента не було. "Президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп знаходяться в Мар-а-Лаго у Флориді. Вони планують повернутися до Вашингтона в суботу ввечері на щорічну вечерю Gridiron Club", - йдеться у телесюжеті.

«Ми знаємо про цей інцидент, - сказав заступник прес-секретаря Хоган Гідлі. «Президент був проінформований. Я звертаюся до секретної службі за додатковою інформацією».

Прес-секретар секретної служби Кеті Мілхоан сказала, що інцидент стався на лінії північної огорожі, жертва отримала одне вогнепальне поранення, а співробітники секретної служби не стріляли.