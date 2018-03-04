Бундестаг голосуватиме за призначення Меркель канцлером Німеччини 14 березня

Очікується, що президент ФРН запропонує німецькому парламенту кандидатуру Меркель вже 5 березня.

Німецький Бундестаг голосуватиме по кандидатурі Ангели Меркель на посаду канцлера ФРН 14 березня.Як повідомляє «Страна», цю інформацію в ефірі телеканалу ARD підтвердив глава парламентської фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів Фолькер Каудер.

Парламентар зазначив, що узгодив дату з головою фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес в Бундестазі. "Ми єдині в думці, що це має відбутися 14 березня", - сказав він.

Очікується, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер запропонує депутатам кандидатуру Меркель вже 5 березня.

Голосування в Бундестазі буде таємним. ХДС/ХСС і СДПН мають у парламенті 399 місць з 709, тому проблем з переобранням Меркель не очікується.

Новий уряд офіційно розпочне свою роботу після того, як президент Німеччини вручить Меркель та членам її кабінету грамоти про призначення.

Нагадаємо, члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) під час голосування поштою висловилися за створення "великої коаліції" з блоком канцлера Ангели Меркель. "За" створення "великої коаліції" проголосували 66,02 відсотка членів партії, "проти" - 33,98 відсотка. Дані результати відкривають дорогу до формування в Німеччині нового уряду.

Від рішення соціал-демократів залежало, чи буде створено урядову більшість. Спроби формування нового уряду тривають в Німеччині вже 4 місяці - після виборів у вересні 2017 року, на яких СДПН отримала найгірший з 1949 року результат - 20,5 відсотка голосів.