Меркель привітала рішення соціал-демократів дати згоду на створення «великої коаліції»

За створення коаліції проголосували 66% членів соціал-демократичної партії.

Федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель привітала рішення членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підтримати створення "великої коаліції" з блоком ХДС/ХСС.

Читайте такожПартія Меркель дала "зелене світло" новому уряду НімеччиниЯк повідомляє Deutsche Welle, відповідну заяву Меркель оприлюднено у Twitter її партії – Християнсько-демократичного союзу.

Члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) під час голосування поштою висловилися за створення "великої коаліції" із блоком канцлерки Анґели Меркель. "За" створення "великої коаліції" проголосували 66,02 відсотка членів партії, "проти" - 33,98 відсотка. Дані результати відкривають дорогу до формування у Німеччині нового уряду.

Зазначається, що на рішення СДПН схвально відгукнулась також нова імовірна очільниця соціал-демократів Андреа Налес та колишній голова партії Мартін Шульц.

Нагадаємо, від рішення соціал-демократів залежало, чи буде створено урядову більшість. Спроби формування нового уряду тривають у Німеччині вже 4 місяці - після виборів у вересні 2017 року, на яких СДПН здобула найгірший з 1949 року результат - 20,5 відсотка голосів.