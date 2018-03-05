Тисячі македонців протестували проти зміни назви країни

Македонці намагалися продемонструвати свою незгоду з планами уряду внести зміни до назви країни.

У столиці Македонії Скоп'є в неділю, 4 березня, відбулися масові акції за збереження нинішньої назви цієї балканської країни.

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці, розмахуючи прапорами Македонії та скандуючи: "Ми - македонці", пише Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Так вони намагалися продемонструвати свою незгоду з планами уряду внести зміни до назви країни.

Читайте такожМакедонія анонсувала проведення референдуму щодо зміни назви країниНа початку лютого цього року керівництво Македонії заявило про готовність владнати міжнародну суперечку з Грецією щодо назви колишньої югославської республіки. Тоді прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв говорив про "географічне уточнення в назві".

Тоді ж у дипломатичних колах стверджували, що як можливі варіанти нової назви країни розглядаються Північна Македонія, Нова Македонія чи Верхня Македонія.

4 лютого сотні тисяч людей вийшли в Афінах на демонстрацію за виняткове право Греції на назву "Македонія". ООН намагається налагодити діалог між Афінами та Скоп'є.

Нинішній уряд Македонії прагне для країни членства в ЄС, а передумовою для цього є вирішення всіх територіальних та зовнішньополітичних суперечок із сусідами.