Греки знову вийшли на мітинг - вимагають від Македонії змінити назву країни (фото, відео)

За даними організаторів, в Афінах на акцію протесту вийшли 1,5 мільйона осіб.

Близько 1,5 мільйона осіб зібралися Афінах на акції протесту проти використання назви "Македонія" сусідньою країною.

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Про це заявили організатори мітингу, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Protothema.

Сотні тисяч греків заповнили центральну площу Сінтагма і прилеглі вулиці навколо неї з плакатами, транспарантами та грецькими прапорами. Багато людей приїхали в національних костюмах грецької провінції Македонія.

У той же час грецька поліція заявила, що в акції протесту беруть участь 140 000 осіб, тобто в десять разів менше, ніж заявляють організатори.

Учасники акції з'їжджалися в Афіни з усіх куточків Греції, в тому числі з Криту, Пелопоннесу та Іонічних островів.

Це вже не перший протест, який відбувся в Греції. 21 січня в Салоніках 30 000 осіб виступили проти використання слова "Македонія" в назві колишньої югославської республіки.

Як відомо, Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в однієї з північних грецьких провінцій, і тому блокує діалог щодо вступу країни в НАТО і ЄС.

Суперечка триває з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка мала назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало опору з боку Греції. Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції.