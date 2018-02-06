Уряд Македонії готовий змінити назву країни задля врегулювання суперечки з Грецією

Як можливі варіанти нової назви країни розглядаються Північна Македонія, Нова Македонія чи Верхня Македонія.

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що його уряд готовий піти на зміну назви країни задля врегулювання міжнародної суперечки з Грецією.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters, про це він заявив у вівторок, 6 лютого, у Скоп'є.

«Ми готові до географічного уточнення в назві», - заявив керівник македонського уряду.

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Прем'єр також наголосив, що це рішення знаменуватиме крок до "розбудови дружби та довіри з Грецією". У дипломатичних колах стверджують, що як можливі варіанти нової назви країни розглядаються Північна Македонія, Нова Македонія чи Верхня Македонія.

4 лютого сотні тисяч людей вийшли в Афінах на демонстрацію за виняткове право Греції на назву "Македонія". ООН намагається налагодити діалог між Афінами та Скоп'є.

Нинішній уряд Македонії прагне для країни членства в ЄС, а передумовою для цього є вирішення всіх територіальних та зовнішньополітичних суперечок із сусідами.