Накрило 2-метровим шаром снігу: мережу підірвало відео, на якому сахалінці стрибають у кучугури просто з вікна багатоповерхівки
11:44, 05 березня 2018Світ
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Сахалін накрило двометровим шаром снігу. Багато жителів опинилися заблокованими у власних будинках.
Сахалинці пірнають в сніг з вікна багатоповерхівки
У мережі набирає популярність відео, на якому мешканці російського Сахаліну, який напередодні накрило двометровим шаром снігу, пірнають в кучугури просто з вікон багатоповерхівки.
Багато жителів опинилися заблокованими у власних будинках. У регіоні перекриті міжміські траси, а на одну з автодоріг зійшли снігові лавини.
Як повідомляв УНІАН, у Херсоні сніговий апокаліпсис: снігу місцями намело по шию, городяни пересуваються на лижах.
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