Накрило 2-метровим шаром снігу: мережу підірвало відео, на якому сахалінці стрибають у кучугури просто з вікна багатоповерхівки

Сахалін накрило двометровим шаром снігу. Багато жителів опинилися заблокованими у власних будинках.

У мережі набирає популярність відео, на якому мешканці російського Сахаліну, який напередодні накрило двометровим шаром снігу, пірнають в кучугури просто з вікон багатоповерхівки.

Багато жителів опинилися заблокованими у власних будинках. У регіоні перекриті міжміські траси, а на одну з автодоріг зійшли снігові лавини.

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні сніговий апокаліпсис: снігу місцями намело по шию, городяни пересуваються на лижах.