Фільм про допінг у російському спорті отримав "Оскар"

У фільмі розповідається історія спортсмена, який вирішив розібратися в системах допінгу і звернулвся за допомогою до голови Московської антидопінгової лабораторії Григорію Родченкова.

Документальний фільм Брайана Фогеля "Ікар" про допінг-скандал у Росії завоював премію кіноакадемії США "Оскар".

Про це повідомляється в Twitter-акаунті кіноакадемії.

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"Так, цей фільм про Росію, але, що важливіше, він про необхідність говорити правду", - заявив режисер картини, отримуючи нагороду.

У фільмі розповідається історія спортсмена, який вирішив розібратися в системах допінгу і звернувся за допомогою до голови Московської антидопінгової лабораторії Григорію Родченкова. Удвох вони проводили експерименти і спільно з'ясовували, як можна обдурити допінг-тести, поки не опинилися у центрі скандалу. Показання Родченкова і лягли в основу фільму.

Як повідомляв УНІАН, У Лос-Анджелесі завершилася ювілейна, 90-а за рахунком, кінопремія "Оскар". Кращим актором року став Гері Олдмен за роль Вінстона Черчілля у фільмі "Темні часи", кращою актрисою - Френсіс Макдорманд.