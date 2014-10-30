Євросоюз продовжив термін санкцій щодо Білорусі

Санкції продовжено в зв'язку з тим, що в країні не всі політичні в’язні були звільнені й реабілітовані, ситуація з дотриманням прав людини, верховенства права і демократичних принципів не зазнали значного покращення, передає радіо "Свобода".

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Тим часом, у результаті цьогорічного перегляду санкцій був оновлений список осіб, яким заборонений в’їзд до ЄС. Відповідно 24 білоруських посадовці вилучили з цього "чорного списку", а також зняли обмеження із семи компаній.

Водночас Рада міністрів ЄС заявляє, що це рішення не вносить жодних змін у політику ЄС стосовно Білорусі, і підкреслює, що Євросоюз продовжує свою політику глибокої взаємодії із Білоруссю для сприяння повазі до прав людини, верховенства закону і демократичних принципів у цій державі.

До санкцій Євросоюзу щодо Білорусі входять ембарго на постачання зброї й обладнання, що може використовуватися для репресій, а також заморожування активів і заборону на в’їзд на територію Шенгенського простору особам відповідальним за порушення прав людини.

Деталі оновленого списку санкцій та осіб, на яких вони поширюються, будуть опубліковані завтра в офіційному журналі ЄС.