Лукашенко: В Україні немає фашистів, а у війні винні Путін і Янукович

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко 17 жовтня на зустрічі з російськими журналістами.

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"Якби не Путін, ніякої кризи в Україні взагалі б не було", - заявив Лукашенко.

За словами Лукашенка, Янукович фінансував Правий сектор, щоб боротися з Юлією Тимошенко.

"Янукович фінансував Правий сектор в боротьбі з Тимошенко. Але вони ж його і скинули", - цитує Лукашенка Білоруський партизан.

Янукович фінансував правий сектор в боротьбі з Тимошенко. Але вони ж його і скинули #Лукашенко#Лука - Білоруський партизан (@belpartisan) October 17, 2014

Крім того, білоруський лідер заявив, що якби не Путін, ніякої кризи в Україні взагалі б не було, а якщо б не Росія, дні ДНР і ЛНР були полічені.

Також президент Білорусі додав, що ніяких фашистів в Україні немає. "Не вірте, що в Україні фашисти-западенці, там нормальні люди", - сказав Лукашенко.