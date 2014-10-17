Лукашенко: В Україні немає фашистів, а у війні винні Путін і Янукович
В нинішній кризі в Україні винні екс-президент Віктор Янукович, а також президент Росії Володимир Путін.
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко 17 жовтня на зустрічі з російськими журналістами.
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"Якби не Путін, ніякої кризи в Україні взагалі б не було", - заявив Лукашенко.
За словами Лукашенка, Янукович фінансував Правий сектор, щоб боротися з Юлією Тимошенко.
"Янукович фінансував Правий сектор в боротьбі з Тимошенко. Але вони ж його і скинули", - цитує Лукашенка Білоруський партизан.
Янукович фінансував правий сектор в боротьбі з Тимошенко. Але вони ж його і скинули #Лукашенко#Лука
- Білоруський партизан (@belpartisan) October 17, 2014
Крім того, білоруський лідер заявив, що якби не Путін, ніякої кризи в Україні взагалі б не було, а якщо б не Росія, дні ДНР і ЛНР були полічені.
Також президент Білорусі додав, що ніяких фашистів в Україні немає. "Не вірте, що в Україні фашисти-западенці, там нормальні люди", - сказав Лукашенко.