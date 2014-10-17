"Може, я осліп": Лукашенко поки не бачить гідних собі наступників

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Може, я осліп або егоїстичний. Я їх поки що не бачу", - сказав Лукашенко на прес-конференції в п'ятницю в Мінську.

Читайте такожЛукашенко: я був готовий використати в Україні Збройні Сили Білорусі"Треба бачити цю людину. Давайте разом подивимося", - додав він.