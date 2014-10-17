"Може, я осліп": Лукашенко поки не бачить гідних собі наступників
16:35, 17 жовтня 2014Світ
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Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що поки не бачить кандидатів, гідних змінити його на посаді глави держави.
Лукашенко не бачить гідних політиків, здатних зайняти його крісло / УНІАН
Про це повідомляє РІА "Новости".
"Може, я осліп або егоїстичний. Я їх поки що не бачу", - сказав Лукашенко на прес-конференції в п'ятницю в Мінську.
Читайте такожЛукашенко: я був готовий використати в Україні Збройні Сили Білорусі"Треба бачити цю людину. Давайте разом подивимося", - додав він.
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