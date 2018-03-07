У Чечні розбився вертоліт Мі-8, є жертви

Імовірно, вертоліт, що розбився у Чечні, належить місцевій прикордонній службі.

Вертоліт Мі-8 однієї зі спецслужб у середу вдень зазнав аварії в Чечні, загинули як мінімум п'ятеро людей.

Про це повідомило "РІА Новости" джерело у силових структурах республіки.

Читайте такожВ Ірані розбився літак з 66 пасажирами"За попередніми даними, впав вертоліт однієї зі спецслужб, загинули як мінімум п'ятеро осіб з дев'яти, які перебували на борту", — сказав співрозмовник ЗМІ.

За його інформацією, вертоліт впав в ущелину Хангіхой в Ітум-Калинському районі. Причини з'ясовуються.

Офіційного підтвердження цієї інформації "РІА Новости" поки не має.

За даними співрозмовників ТАСС, загинули до 8 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня російський транспортний літак Ан-26 розбився при заході на посадку на аеродромі Хмеймім у Сирії. Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги. За інформацією міноборони РФ, загинули шість членів екіпажу й 33 пасажири.