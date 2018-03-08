Туреччина збирається провести ще одну військову операцію в іншій країні

Зараз Анкара проводить військову операцію проти курдів під назвою «Оливкова гілка» в сирійському Африні.

Турецька та іракська влада проведуть спільну військову операцію проти Робочої партії Курдистану (РПК) на півночі Іраку. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає CNN Turk. За словами Чавушоглу, іракські власті хочуть почати операцію після парламентських виборів 12 травня. Читайте такожТуреччина повідомила, скільки бойовиків нейтралізувала з початку операції в Афріні «Уряд Іраку хоче очистити країну від терористичних організацій», — прокоментував рішення турецький міністр. Зараз Анкара проводить військову операцію проти курдів під назвою «Оливкова гілка» в сирійському Африні. Раніше турецькі збройні сили і сирійська опозиція зайняли місто Раджо в Африні.

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