Ердоган хоче розширити військову операцію на весь кордон із Сирією

Військова операція триватиме, поки весь простір сирійсько-турецького кордону не буде звільнено від "терористів", заявив турецький президент. Тим часом курди вимагають допомоги у Башара Асада.

Туреччина збирається розширити військову операцію проти курдських воєнізованих формувань "Загони народної самооборони" (YPG) на весь простір сирійсько-турецького кордону.

Про це в п'ятницю, 26 січня, заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, пише DW.

"Операція "Оливкова гілка" триватиме, поки не будуть досягнуті всі поставлені цілі", - сказав президент, підкресливши, що турецькі війська "звільнять" від "терористів" місто Манбідж і весь простір сирійсько-турецького кордону до Іраку.

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Турецько-сирійський кордон простягається на 900 кілометрів, з сирійської сторони більша його частина контролюється курдськими формуваннями. Південніше починаються території, підконтрольні Башару Асаду. Після завершення операції в районі міста Афрін турецькі війська почнуть операцію в районі Манбіджа, заявив Ердоган.

Між тим захисники Африна звернулися з вимогою надати їм військову допомогу до президента Сирії Башара Асада. "Будь нападу на Афрін є атакою на суверенність сирійського держави", - заявив один з керівників курдської адміністрації в Афріні, який визнав регіон "невід'ємною частиною Сирії". Президент Асад засудив турецьку агресію, але не вступив у відкрите військове протистояння з Анкарою.

Тим часом Афрін залишають мирні жителі. Не менше п'яти тисяч, за даними ООН, знайшли притулок в навколишніх селищах. Ще не менше тисячі людей виїхало в сирійське місто Алеппо. За словами представника ООН Стефана Дуяррича, гуманітарні організації стурбовані положенням цивільного населення в 320-тисячному місті, до якого наближається турецька армія.