На місце отруєння російського екс-шпигуна в Британії направили загін військових зі ста чоловік

Скрипаль міг після переїзду до Великобританії в 2010 році передавати інформацію про Росію іноземним спецслужбам.

Поліція і міноборони Великобританії вирішили направити в місто, де був отруєний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль сто військовослужбовців, які маю досвід роботи з хімічними речовинами.

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Про це повідомляє Reuters. Відзначається, що вони повинні видалити транспортні засоби та об'єкти, що знаходяться в Солсбері, де було знайдено в непритомному стані Скрипаля і його дочку.

Раніше повідомлялося, що Скрипаль міг після переїзду до Великобританії в 2010 році передавати інформацію про Росію іноземним спецслужбам.

Як повідомляв УНІАН, колишній російський розвідник Сергій Скрипаль потрапив до лікарні після отруєння невідомою речовиною. Видання The Telegraph дізналося, що Скрипаль раніше звертався в поліцію із заявою про те, що побоюється за своє життя.