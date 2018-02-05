"Ангел миру, який душить демона війни": Папа Римський зробив Ердогану символічний подарунок

Після переговорів папа Римський вручив турецькому президентові бронзовий медальйон, на якому зображені ангел і дракон.

Папа Римський Франциск прийняв у себе в Ватикані турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Як повідомляє Reuters, перед бесідою з понтифіком Ердоган заявив, що має намір обговорити з ним Близький Схід і ситуацію навколо Єрусалиму.

Агентство підкреслює, що Франциск і Ердоган розмовляли тет-а-тет близько 50 хвилин. Після переговорів папа Римський вручив турецькому президентові бронзовий медальйон, на якому зображені ангел і дракон.

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«Це ангел миру, який душить демона війни. Це символ миру, який будується на засадах порядку і справедливості», — сказав Франциск.

Приїзд Ердогана в Ватикан супроводжувався невеликою акцією протесту, в якій брали участь курди та їх прихильники. Щоб не допустити заворушень, поліція оточила місця, які має намір відвідати турецький лідер.