"Ангел миру, який душить демона війни": Папа Римський зробив Ердогану символічний подарунок

15:29, 05 лютого 2018
Світ
295 0
Папа Римський Франциск і Реджеп Таїп Ердоган / REUTERS

Як повідомляє Reuters, перед бесідою з понтифіком Ердоган заявив, що має намір обговорити з ним Близький Схід і ситуацію навколо Єрусалиму.

Агентство підкреслює, що Франциск і Ердоган розмовляли тет-а-тет близько 50 хвилин. Після переговорів папа Римський вручив турецькому президентові бронзовий медальйон, на якому зображені ангел і дракон.

Читайте такожЕрдоган хоче розширити військову операцію на весь кордон із Сирією

«Це ангел миру, який душить демона війни. Це символ миру, який будується на засадах порядку і справедливості», — сказав Франциск.

Приїзд Ердогана в Ватикан супроводжувався невеликою акцією протесту, в якій брали участь курди та їх прихильники. Щоб не допустити заворушень, поліція оточила місця, які має намір відвідати турецький лідер.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Папа Римський і Ердоган#подарунок Папа Римський