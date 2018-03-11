Сліди речовини, якою отруїли екс-шпигуна Скрипаля, знайшли в ресторані у Солсбері

Зараз ресторан оточений захисним екраном, фахівці продовжують працювати всередині.

Сліди нервово-паралітичної речовини, якою був отруєний колишній офіцер російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка, виявили в ресторані Zizzi в Солсбері, де вони обідали.

Про це в неділю, 11 березня, повідомляє BBC News.

Ніхто з інших відвідувачів закладу не постраждав.

Зараз ресторан оточений захисним екраном, фахівці продовжують працювати всередині.

Zizzi — одне з п'яти місць у Солсбері, які знаходяться в центрі уваги криміналістів, які розслідують інцидент зі Скрипалем. Вивчаються також лавка, на якій виявили постраждалих, будинок колишнього розвідника, паб The bishop's Mill, де він був, а також кладовище, на якому поховані дружина і син шпигуна.

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В даний час близько 180 військовослужбовців залучили для ізолювання транспортних засобів та інших об'єктів на місці події — вони можуть бути забруднені отруйною речовиною.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і жінці, приблизно вдвічі молодшій за нього, стало погано в торговому центрі в Солсбері.

Частину центру Солсбері було закрито, фахівці у захисному одязі проводили роботи із знезараження вулиць.

Пізніше глава британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.