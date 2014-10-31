Керівнику польотів аеропорту "Внуково" висунули звинувачення

Він став четвертим обвинуваченим у справі. Роман Дунаєв проходить за статтею про "порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного судна, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб", передає радіо "Свобода".

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Раніше звинувачення висунули диспетчеру Олександру Круглову, диспетчеру-стажеру Світлані Кривсун і провідному інженеру аеродромної служби аеропорту Володимиру Леденьову.

У Слідчому комітеті наголосили, що найближчим часом звинувачення також висунуть водієві снігоприбиральної машини Володимиру Мартиненку.

Як повідомляв УНІАН, трагедія в аеропорту "Внуково" сталася в ніч на 21 жовтня. В результаті зіткнення літака зі снігоприбиральною машиною загинули 4 людини, які перебували на борту літака, в тому числі глава французької нафтової компанії Total Крістоф де Маржері.