РосЗМІ назвали місце, де може пройти зустріч Трампа і Кім Чен Ина

Наразі варіант зустрічі на території КНДР опрацьовується як пріоритетний.

Зустріч президента США Дональда Трампа із лідером КНДР Кім Чен Ином може пройти в Пхеньяні.

Про це повідомило російське видання "Известия" із посиланням на власні джерела в південнокорейському уряді.

"Саміт Північної Кореї і США пройде, швидше за все, в Пхеньяні. У минулому керівництво КНДР не особливо прагнуло виїжджати з країни кудись, крім Китаю та Росії. На користь Пхеньяну говорить і той факт, що саме Кім Чен Ин виступив з ідеєю зустрічі", - заявив виданню високопосадовець міністерства Південної Корея у справах об'єднання.

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Альтернативним варіантом може стати територія Південної Кореї або демілітаризована зона на кордоні двох держав, однак, за його словами, "така ймовірність мала".

Інший високопосадовець у південнокорейських дипломатичних колах підкреслив, що наразі варіант зустрічі саме на території КНДР опрацьовується як пріоритетний.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня.

"Кім Чен Ин говорив про денуклеаризацію з представниками Південної Кореї, а не тільки про заморожування. Крім того, ніякі випробування ракет Північною Кореєю протягом цього періоду часу не проводилися. Великого прогресу досягнуто, але санкції будуть зберігатися доти, доки не буде досягнуто угоди. Зустріч планується!", - написав Трамп у Twitter.