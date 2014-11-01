Всім п'яти фігурантам справи про авіакатастрофі у Внуково пред'явлені звинувачення

Обвинувачення за ч.3 ст.263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації судна повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб"), пред'явили в п'ятницю водієві снігоприбирача аеропорту Внуково Володимиру Мартиненку, провідному інженеру Володимиру Леденьову і керівнику польотів Роману Дунаєву, передає ТАСС з посиланням на офіційного представника СК Володимира Маркіна.

Аналогічне звинувачення раніше було пред'явлене диспетчеру-стажеру Світлані Кривсун і диспетчеру Олександру Круглову. Стаття звинувачення загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Мартиненку, Леденьову і Круглову обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, Дунаєв та Кривсун відправлені під домашній арешт.

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Згідно із законодавством, підозрюваним протягом 10 діб з дня затримання були пред'явлені звинувачення. "Таким чином, підстав для скасування вже обраних їм як підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту чи взяття під варту нема", - повідомив Маркін.

Він нагадав, що в рамках кримінальної справи призначено ряд судових експертиз.

У ніч на 21 жовтня у Внуково-3 чотиримісний літак Falcon, що слідував рейсом Москва - Париж, при зльоті зачепив автомобіль спецтехніки, загорівся і впав на злітно-посадкову смугу.

В результаті катастрофи загинули три члени екіпажу і пасажир - глава французької нафтової компанії TotalКрістоф де Маржері.