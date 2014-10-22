У мережі з'явилося відео реконструкції авіакатастрофи у Внуково, в результаті якої загинув голова нафтогазової компанії Total Крістоф де Маржері.

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Відео з'явилося на каналі YouTube користувача 1stVideoChannel. З допомогою комп'ютерної графіки показані моменти зльоту і вибуху літака Falcon-50.

Літак, на борту якого перебував президент французької нафтової компанії Total, розбився в ніч на вівторок. У результаті аварії загинули четверо людей, серед них - голова Total. За даними слідства, водій міг бути п'яним, проте його адвокат і він сам заперечують це.