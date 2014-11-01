Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь-М" (фото)

Про це повідомляє Міноборони РФ.

"1 листопада о 9 год. 20 хв. (мск) спільним бойовим розрахунком Ракетних військ стратегічного призначення і Військ повітряно-космічної оборони з космодрому Плесецьк проведений пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РТ-2ПМ2 «Тополь-М» шахтного базування", - йдеться в повідомленні.

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