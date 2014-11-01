Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь-М" (фото)
19:45, 01 листопада 2014Світ
0 0
У Росії, на космодромі «Плесецьк» відбувся успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Тополь-М» шахтного базування.
Міністерство оборони РФ
Про це повідомляє Міноборони РФ.
"1 листопада о 9 год. 20 хв. (мск) спільним бойовим розрахунком Ракетних військ стратегічного призначення і Військ повітряно-космічної оборони з космодрому Плесецьк проведений пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РТ-2ПМ2 «Тополь-М» шахтного базування", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожБританські винищувачі перехопили ще один російський бомбардувальник (фото)Навчальна бойова частина ракети вразила умовну ціль на полігоні, розташованому на півострові Камчатка, заявили в МО РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter