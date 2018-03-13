Отруєння Скрипаля: посла Великобританії викликали в російський МЗС

У посольстві Великобританії в Москві підтвердили, що посол відвідає міністерство закордонних справ РФ.

Посла Великобританії в Росії Лорі Брістоу викликали в російський МЗС.

Про це повідомили "РИА Новости" в міністерстві РФ. "Сьогодні в МЗС викликаний посол Великобританії в Росії", — повідомили в МЗС РФ. Жодних деталей до сказаного в міністерстві не додали.

У посольстві Великобританії в Москві підтвердили, що посол відвідає міністерство закордонних справ РФ і зустрінеться з першим заступником голови відомства Володимиром Титовим.

Як повідомляв УНІАН, британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. За словами прем'єра, була застосована нервово-паралітична отруйна речовина нового покоління під назвою "Новачок". Москва повинна надати всі дані про програму «Новачок» Організації по забороні хімічної зброї до кінця вівторка.

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Однак Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії за шпигунство на користь британської розвідки, а в 2010 році отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами.