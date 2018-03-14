Під час теледебатів Жириновський криками довів Собчак до сліз

Після того, як Собчак не дали висловитися, вона розплакалася і покинула студію.

Ксенія Собчак пообіцяла звернутися до ЦВК зі скаргою на поведінку інших учасників передвиборних дебатів на телеканалі "Росія 1" за те, що її перебивали під час виступу. Після відмови ведучого надати їй додатковий час і кількох вигуків з боку Жириновського вона розплакалася і покинула студію.

Читайте також"З приводу лохів": Собчак в прямому ефірі жорстко пройшлася по електорату Путіна"В дитячий сад її поверніть! На горщик посадіть, може тоді дівчинка видужає", - вигукував Жириновський на адресу Собчак, пише РБК. "Ви повинні викликати психіатра і надягнути на неї білий халат! Зв'язати її руками! Заплач, Ксенія, заплач! Мама прибіжить зараз, носик втре!", - не вгамовувався він.

Це не перший конфлікт між Собчак і Жириновським на дебатах. В ході дебатів 28 лютого Володимир Жириновський нецензурно образив Собчак, у відповідь вона виплеснула на нього склянку води. 1 березня обидва кандидати обмінялися думками з приводу їх родичів, а 6 березня Жириновський знову образив Собчак. "Вона божевільна, вона 19 березня буде у психлікарні", - говорив тоді лідер ЛДПР.

Голова ЦВК Елла Памфілова 10 березня повідомила, що Центрвиборчком звернувся у Генпрокуратуру з приводу нецензурної лайки, яку дозволив собі один з кандидатів у президенти Росії під час дебатів у телеефірі.