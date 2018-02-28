"Старий м***к": чоловік Собчак відповів Жириновському на "огидну с**у" (відео)

Віторган відповів Жириновському на образи на адресу Собчак, назвавши його "старим му**ком".

Чоловік кандидата у президенти РФ Ксенії Собчак Максим Віторган назвав лідера ЛДПР Володимира Жириновського "хворою людиною" після образ під час дебатів.

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"Слухайте, ну він старий м***к, як я можу на нього реагувати? Хвора людина, відпрацьовує свій хліб з року в рік. Будь-яка людина, яка побачить Жириновського за межами знімального кадру, буде ставитися до нього із жалістю, якої гідна хвора людина. Якби я на кожного хворого м****а звертав увагу...", - прокоментував він інцидент радіостанції "Говорит Москва".

Ведучий дебатів заявив, що він не має права оцінювати подію, оскільки це не його передача, а спільні агітаційні заходи.

Як повідомлялося, Собчак облила Жириновського водою після його різкого висловлювання. У ході дебатів він обізвав кандидатку у президенти РФ "чорною ******" (продажною жінкою) і "огидною с*кою".