Лавров відповів на пораду глави Міноборони Британії "відійти і заткнутися"

Лавров підтвердив, що Росія видворить британських дипломатів.

РФ планує вислати з країни британських дипломатів у відповідь на аналогічне рішення Лондона щодо 23 російських дипломатів.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє Reuters.

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Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи планує російська влада видворити британських дипломатів з країни, Лавров наголосив: "Звісно, плануємо". Проте подробиць глава МЗС РФ не розкрив.

Лавров також відреагував на слова очільника Міноборони Британії Гевіна Вільямсона, який зауважив, що "Росія мусить відійти й заткнутися".

"Можливо, йому бракує освіти", - відповів на це глава російського зовнішньополітичного відомства.

Раніше глава Міноборони Британії Гевін Вільямсон порадив Росії "відійти і заткнутися", відповідаючи на питання про те, як Кремль повинен відреагувати на висилку 23 російських дипломатів.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія вишле з країни 23 російських дипломатів у зв'язку з справою Скрипаля. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад. Мей заявила в парламенті про те, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервовопаралітичним речовиною, розробленим в Росії.