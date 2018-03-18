У ЦВК Росії заявили про хакерську атаку

Відзначається, що атака нібито проходила з 15 країн.

ЦВК Росії зафіксував DDOS-атаку на сайт комісії.

Про це заявила глава Центрвиборчкому РФ Елла Памфілова, передає "РИА Новости".

"Була атака на сайт ЦВК з двох до п'яти годин ночі, джерела атаки — з 15 країн", — сказала Памфілова.

Як повідомила журналістам секретар Центрвиборчкому Майя Грішина, хакери також намагалися атакувати інформцентр комісії.

Як повідомляв УНІАН, в Росії проходять вибори президента країни.

Україна буде добиватися невизнання світом «виборів» президента РФ в окупованому Криму і введення санкцій проти їх організаторів. Про невизнання результатів таких виборів вже заявили ряд країн, зокрема, Канада, Естонія і Німеччина. З приводу проведення цих виборів Україна вже звернулася до керівництва ООН.

Читайте такожПутін проголосував на виборах президента в Москві (фоторепортаж)

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в неділю, 18 березня 2018 року, режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України - у Києві, Харкові, Одесі та Львові - не буде передбачати доступу на ці об'єкти громадян РФ для голосування на виборах.