ЄС розширив санкційний список проти причетних до розробки хімзброї у Сирії

ЄС додав чотири особи за їхню роль у розробці та використанні хімічної зброї проти цивільного населення.

Євросоюз розширив санкційний список представників сирійської влади, причетних до розробки і застосування хімзброї.

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"ЄС додав (у список) чотири особи за їхню роль у розробці та використанні хімічної зброї проти цивільного населення відповідно до політики ЄС щодо боротьби з розповсюдженням та використанням хімічної зброї", - йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає ЄвроПравда.

Санкції запроваджені проти трьох науковців урядового науково-дослідного центру та високопоставленого військового чиновника.

Нагадаємо, у липні 2017 року ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо сирійців через звинувачення в розробці і застосуванні хімічної зброї. Таким чином, загальна кількість осіб, щодо яких запроваджені санкції, досягла 261 особи. Щодо них діє заборона на в’їзд та замороження рахунків. Крім того, санкції діють стосовно 67 компаній.

"ЄС, як і раніше, прагне знайти довготривале політичне рішення конфлікту в Сирії в рамках існуючої узгодженої ООН системи. ЄС вважає, що не може бути військового вирішення конфлікту, і рішуче підтримує роботу Спеціального посланника ООН та внутрішньосирійських переговорів у Женеві", - наголосили у Раді ЄС.